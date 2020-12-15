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Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Yeni Malatyaspor: 5 - Hekimoğlu Trabzon: 0 - Sarı-siyahlı ekip, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:13:37 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terli, Suat Güz

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zuqui, Wallace, Ahmet Ildız, Fofana, Olcay Şahan (Dk. 76 Doğukan Emeksiz), Murat Akça, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Acquah), Bülent Cevahir (Dk. 66 Erkan Kaş), Topalli

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Ahmet Şen, Miraç Acer, Sezer Özmen, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 46 Burhan Eşer), Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Berkay Sefa Kara), Mehmet Sak, Serkan Odabaşoğlu, Onur Akdeniz, Can Erdem, Bahadır Erol (Dk. 46 Eray Ataseven), Oğuz Kocabal

Goller: Dk. 4, Dk. 39 Jetmir Topalli, Dk. 47 Zeki Yavru, Dk. 72 Onur Akdeniz (kendi kalesine), Dk. 83 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 47 Mehmet Sak (Hekimoğlu Trabzon)


MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

4. dakikada Jetmir Topalli, Olcay Şahan'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderdi. 1-0.

39. dakikada ceza sahasında Zeki Yavru'nun pasını alan Jetmir Topalli, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

47. dakikada Yeni Malatyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

72. dakikada ceza sahasına giren Ahmet Ildız, Fofana'ya pas vermek istedi, Onur Akdeniz'in ters vuruşunda top filelere gitti. 4-0

83. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla ceza sahasına giren Doğukan Emeksiz, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.


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