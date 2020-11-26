  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İttifak Holding Konyaspor : 7 - Manisa FK: 0 - Konya ekibi, bu skorla üst tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:58:45 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Murat Şener

İttifak Holding Konyaspor: Ozan Can Oruç, Skubic (Dk. 46 Adil Demirbağ), Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Alper Uludağ (Dk. 46 Guilherme), Hurtado, Musa Çağıran (Dk. 76 Abdulsamet Kaya) , Miya (Dk. 57 Ahmet Karademir), Oğuz Kağan Güçtekin, Eduok (Dk. 46 Milosevic), Daci

Manisa Futbol Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Ferhat Yazgan, Birkan Yılmaz, Mehmet Güven (Dk. 37 Nizamettin Çalışkan), Erhan Kara (Dk. 46 Bilal Gündoğdu), Yiğit Kerem (Dk. 57 Mustafa Durak), Çağrı Giritlioğlu, Tayyib Kanarya (Dk. 80 Mert Denizli), Volkan Okumak, Mehmet Uysal, Ömer Faruk Çalışkan

Goller: Dk. 9, 42, 81 Hurtado, Dk. 15 Eduok, Dk. 31 Uğur Demirok (penaltıdan), Dk. 50, 79 Daci (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 70 Bilal Gündoğdu (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 59 Mehmet Uysal (Manisa FK)


KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nü 7-0 yenerek 5. tura yükseldi.

9. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş için topun başına geçen Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

15. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisindeki karambolden topu iyi takip eden Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Daci'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa rakip takımın savunma oyunucusunun eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ramazan Keleş, penaltı noktasını işaret etti.

31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

42. dakikada Miya'nın pasında ceza sahası içinde kaleci Yusuf Balcıoğlu ile karşı karşıya kalan Hurtado'nun plase vuruşunda top filelere gitti: 4-0

50. dakikada rakip takımın savunmasının arkasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Daci, kaleci Yusuf Balcı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0

79. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Daci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0

81. dakikada Daci'nin pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 7-0

Karşılaşmayı bu skorla kazanan İttifak Holding Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia
Gündem

'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi ısrarı, akıllara 'işin içinde peşkeş mi var?' iddialarını getirmişti. Ankara eski Büyükşehir Bel..
Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından
Siyaset

Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın hazırladığı pankarta bakakaldı...
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay