  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa: 3 - Anagold 24Erzincanspor: 0 - Kasımpaşa, 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:16:27 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hakan Ceylan, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi (Dk. 86 Furkan Yaşa), Tirpan (Dk. 86 Hasan Emre Yeşilyurt), Aytaç Kara, Koomson (Dk. 60 Hadergjonaj), Alan (Dk. 72 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yasin Dülger, Varga (Dk. 85 Berat Kalkan)

Anagold 24Erzincanspor: Murat Demir (Dk. 88 Mustafa Talha Özbay), Uğur Daşdemir, Oğuz Özden, Ahmet Kaan Ergün, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Hakan Demir (Dk. 62 Muhammed Samed Karakoç), Emre Yıldız, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 77 Kemal Talha Kabakcı), Umut Sönmez (Dk. 62 Abdullah Balikuv), Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 46 Sabrican Vural)

Goller: Dk. 56 Tirpan, Dk. 61 Alan, Dk. 90+2 Berat Kalkan (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 66 Abdulcebrail Akbulut (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Kaan Ergün, Dk. 90+2 Sabrican Vural (Anagold 24Erzincanspor)


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa, sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

56. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Ahmet Kaan Ergün'e çarpan ve yön değiştirerek kaleci Murat Demir'i yanıltan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

61. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazda topu göğsüyle kontrol eden Yasin Dülger, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Alan'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

66. dakikada Anagold 24Erzincanspor 10 kişi kaldı. Abdulcebrail Akbulut ile girdiği ikili mücadelede Yasin Dülger yerde kaldı. Hakem Hakan Ceylan, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle Abdulcebrail'e kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Oğuz Özden'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Berat Kalkan, ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmaya 3-0 kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Yeni sürece ilişki bilgi veren Erdoğan: Yerli altyapı olmadan bunu yapamayız
Siyaset

Yeni sürece ilişki bilgi veren Erdoğan: Yerli altyapı olmadan bunu yapamayız

Türkiye'nin 5G sürecinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5G, akıllı şehirler, akıllı ulaştırma hizmetleri, akıllı has..
Kazakistan'dan kritik ziyaret: SİHA'ları yakından incelediler
Teknoloji

Kazakistan'dan kritik ziyaret: SİHA'ları yakından incelediler

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Milli Savunma Bak..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay