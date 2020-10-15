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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İkinci tur eşleşmeleri ve maç programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:39:22 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri ve müsabakaların programı açıklandı.

Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 1. tur müsabakaları sonucunda 21 takım tur atladı. Misli.com 3. Lig'den diğer 25 takımın da katılımıyla toplam 46 ekibin yer alacağı 2. tur maçları 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan takımlar tur atlayacak. Normal süresi beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

20 Ekim Salı:

13.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

14.30 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

19.00 Karşıyaka-Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lüftü Yiğenoğlu)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Belediye Derincespor-Çankaya FK (Belediye Derincespor)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.30 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

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