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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Birinci tur karşılaşmalarında 1 maç yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:14:10 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turda gün, yapılan tek maçla sona erdi.

Yapılan günün son müsabakasında Mersin temsilcisi İçel İdmanyurdu ile Adana ekibi Ceyhanspor karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakada uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran İçel İdmanyurdu, 2. tura yükseldi.

Kupada 1. tur, yarın yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

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