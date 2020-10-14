Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Birinci tur karşılaşmalarında 1 maç yapıldı
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turda gün, yapılan tek maçla sona erdi.
Yapılan günün son müsabakasında Mersin temsilcisi İçel İdmanyurdu ile Adana ekibi Ceyhanspor karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakada uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran İçel İdmanyurdu, 2. tura yükseldi.
Kupada 1. tur, yarın yapılacak 3 maçla tamamlanacak.