Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ikinci maçında Slovakya'yı 3-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 takımın katıldığı turnuvada Belarus, Slovakya ve Litvanya ile B Grubu'nda yer alan milliler, ikinci müsabakada Slovakya ile karşılaştı.

Başkent Kiev'deki Borispol Stadı'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini 32. dakikada Ömer Faruk Beyaz, 45 ve 80. dakikalarda İsmail Zehir atttı. Slovakya'nın golünü 73. dakikada Christian Veliky kaydetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada Belarus, Litvanya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından ilk maçta Litvanya ile 1-1 berabere kalan milliler 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Belarus ve Slovakya üçer, Litvanya ise 1 puanla sıralandı.

17 Yaş Altı Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası'nda gruptaki son maçında 29 Ağustos Perşembe günü Belarus ile karşılaşacak.