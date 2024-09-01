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Spor Futbol ukalası dedi ve...
Spor

Futbol ukalası dedi ve...

Yeniakit Publisher
2024-09-01 12:57:00 -
Futbol ukalası dedi ve...

EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanında kazandığı 5-1'lik galibiyette 15 yaşındaki kaleci Deniz'in hataları pes dedirtti. Oyuncunun bu denli hareketleri sonrası eski hakem Erman Toroğlu da verdi veriştirdi...

EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanında kazandığı 5-1'lik galibiyette 15 yaşındaki kaleci Deniz'in hataları pes dedirtti. Oyuncunun bu denli hareketleri sonrası eski hakem Erman Toroğlu da verdi veriştirdi...

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Galatasaray’a 1-5 mağlup oldu. Yorumcu Erman Toroğlu, şanssız bir maç geçiren Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'e yüklendi.

Şanssız bir maç geçiren 15 yaşındaki Deniz Dönmezer, hatalı goller yiyerek talihsiz anlar yaşadı. Maç sonunda taraftarından özür dileyen Deniz'i Muslera teselli etti.

15 yaşındaki kaleciyi eleştiren Deniz Dönmezer, "Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi biraz futbol ukalası. Muslera bile senin yaptığın rahatlıkları yapmıyor. Portakal, orda kal demişler. Daha çok küçüksün. Böyle rahatlıklara gelmez futbol." dedi.

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