  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 20 maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:57:46 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası sona erdi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.

B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı konuk eden Türkiye, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Millilerin gollerini 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan, konuk takımın gollerini 22. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic attı. Gruptaki diğer müsabakada Rusya, sahasında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya ile Hollanda, 1-1'lik eşitliğe razı oldu. Ev sahibi İtalya'nın golünü 16. dakikada Lorenzo Pellegrini, Hollanda'nın golünü 25. dakikada Donny van de Beek kaydetti.

A Ligi 2. Grup'ta Danimarka, İngiltere'ye konuk olduğu maçı 35. dakikada Christian Eriksen'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Fransa ise A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan deplasmanında 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 galip geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.

Ligde 5. hafta maçları, 14-15 Kasım'da oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

- A Ligi

1. Grup: Polonya-Bosna Hersek: 3-0

İtalya-Hollanda: 1-1

2. Grup: İngiltere-Danimarka: 0-1

İzlanda-Belçika: 1-2

3. Grup: Hırvatistan-Fransa: 1-2

Portekiz-İsveç: 3-0


- B Ligi

1. Grup: Norveç-Kuzey İrlanda: 1-0

Romanya-Avusturya: 0-1

2. Grup: İskoçya-Çekya: 1-0

Slovakya-İsrail: 2-3

3. Grup: Türkiye-Sırbistan: 2-2

Rusya-Macaristan: 0-0

4. Grup: Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

Bulgaristan-Galler: 0-1


- C Ligi

2. Grup: Kuzey Makedonya-Gürcistan: 1-1

Estonya-Ermenistan: 1-1

3. Grup: Moldova-Slovenya: 0-4

Yunanistan-Kosova: 0-0

4. Grup: Litvanya-Arnavutluk: 0-0

Belarus-Kazakistan: 2-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj
Medya

Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj

Masumlar Apartmanı dizisinin 6. bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tasarruf olmaya yönelik verilen mesaj büyük takdir topladı...
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay