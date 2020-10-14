  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Türkiye: 0 - Sırbistan: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:33:20 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

Gol: Dk. 21 Milinkovic (Sırbistan)

Sarı kartlar: Dk. 16 S. Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu, Dk. 44 Burak Yılmaz (Türkiye)


İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Sırbistan maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi
Dünya

ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, bu ay başında İncirlik Üssü'ne 12 adet F-15 tipi savaş uçağı gönderecekler..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay