Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Türkiye: 0 - Sırbistan: 1 (İlk yarı)
Stat: Türk Telekom Stadı
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic
Gol: Dk. 21 Milinkovic (Sırbistan)
Sarı kartlar: Dk. 16 S. Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu, Dk. 44 Burak Yılmaz (Türkiye)
İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Sırbistan maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.
21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.