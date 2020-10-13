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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:48:53 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 7 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı. Almanya'nın gollerini 28. dakikada Timo Werner, 55. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Serge Gnabry attı. İsviçre'nin gollerini 5 ve 57. dakikalarda Mario Gavranovic, 26. dakikada Remo Freuler kaydetti.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Ukrayna, İspanya'yı 76. dakikada Viktor Tsygankov'un golüyle 1-0 yendi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

4. Grup: Ukrayna-İspanya: 1-0

Almanya-İsviçre: 3-3


- C Ligi

1. Grup: Azerbaycan-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0

Karadağ-Lüksemburg: 1-2


- D Ligi

1. Grup: Letonya-Malta: 0-1

Faroe Adaları-Andorra: 2-0

2. Grup: Liechtenstein-San Marino: 0-0

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