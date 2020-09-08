  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:54:20 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla sona erdi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Fransa, ağırladığı Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud atarken, Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.


UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

2. Grup: Danimarka-İngiltere: 0-0

Belçika-İzlanda: 5-1

3. Grup: Fransa-Hırvatistan: 4-2

İsveç-Portekiz: 0-2


- C Ligi

1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1

Karadağ-Lüksemburg: 0-1

2. Grup: Ermenistan-Estonya: 2-0

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1


- D Ligi:

2. Grup: San Marino-Liechtenstein: 0-2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı