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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 9 maçla devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:53:45 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 9 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında son şampiyon Portekiz, 41. dakikada Joao Cancelo, 58. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada Joao Felix ve 90+4. dakikada Andre Silva'nın attığı gollerle ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic attı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fransa deplasmanda İsveç'i 1-0 yendi. Maçtaki tek golü 41. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:


- A Ligi

2. Grup: İzlanda-İngiltere: 0-1

Danimarka-Belçika: 0-2

3. Grup: İsveç-Fransa: 0-1

Portekiz-Hırvatistan: 4-1


- C Ligi

1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Karadağ: 0-2

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-2

2. Grup: Kuzey Makedonya-Ermenistan: 2-1

Estonya-Gürcistan: 0-1


- D Ligi:

2. Grup: Cebelitarık-San Marino:1 - 0

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