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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 10 maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:59:23 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 10 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, sahasında Macaristan'a 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 yenildi. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Sırbistan'ı ilki penaltıdan olmak üzere 48 ve 81. dakikalarda Artem Dzyuba, 69. dakikada Vyacheslav Karavaev'in kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takım Sırbistan'ın tek golü, 78. dakikada Aleksandar Mitrovic'den geldi.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde ise Almanya, evinde İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın golünü 51. dakikada Timo Werner, İspanya'nın golünü 90+6. dakikada Jose Gaya kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

4. Grup: Ukrayna-İsviçre: 2-1

Almanya-İspanya: 1-1


- B Ligi

3. Grup: Türkiye-Macaristan: 0-1

Rusya-Sırbistan: 3-1

4. Grup: Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

Finlandiya-Galler: 0-1


- C Ligi

3. Grup: Moldova-Kosova: 1-1

Slovenya-Yunanistan: 0-0


- D Ligi

1. Grup: Letonya-Andorra: 0-0

Faroe Adaları-Malta: 3-2



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