Futbol: UEFA Uluslar Ligi
B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenildi
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki mücadelesine mağlubiyetle başladı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, ilk maçında konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.
Diğer müsabakada Rusya, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta averajla liderliğe yerleşti.
Gruptaki ikinci müsabakalar, 6 Eylül'de Macaristan ile Rusya ve Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|Macaristan
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Sırbistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0