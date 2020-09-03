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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:49:40 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki mücadelesine mağlubiyetle başladı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, ilk maçında konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

Diğer müsabakada Rusya, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta averajla liderliğe yerleşti.

Gruptaki ikinci müsabakalar, 6 Eylül'de Macaristan ile Rusya ve Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Rusya
110031+23
Macaristan
110010+13
Türkiye
100101-10
Sırbistan10 0 1 1 3 -2 0

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