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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Türkiye: 0 - Macaristan: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:45:10 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 58 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç (Dk. 76 Kenan Karaman), Ahmed Kutucu (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Lang, Attila Szalai, Nagy, Siger (Dk. 59 Schafer), Holender, Szoboszlai, Sallai (Dk. 81 Kalmar), Adam Szalai (Dk. 71 Nikolic)

Gol: Dk. 80 Szoboszlai (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 36 Burak Yılmaz, Dk. 90+1 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 45 Siger, Dk. 59 Fiola, Dk. 74 Lang (Macaristan)


SİVAS (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

52. dakikada savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, topla hızla mesafe katederek sağdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmadan da seken meşin yuvarlağı kaleci Gulacsi uzaklaştırdı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

66. dakikada Szoboszlai'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden etkili kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.

80. dakikada konuk ekip Macaristan öne geçti. Szoboszlai'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Mücadele Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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