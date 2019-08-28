Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle: Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1 Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2 Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.