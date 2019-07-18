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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:05
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.

Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 00:05
  1. 1. ön eleme turu
  2. Futbol
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

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