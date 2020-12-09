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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

D Grubu'nda Liverpool'un ardından tur atlayan takım Atalanta oldu - Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Salah, kulüp rekorunu kırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:11:37 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun son haftasında, D Grubu karşılaşmaları oynandı.

Liderliği garantileyen Liverpool'un, gruptan çıkma şansı kalmayan Midtjylland'a konuk olduğu mücadele 1-1 sonuçlandı.

55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, Steven Gerrard'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.

D Grubu'nda ikinci sırayı alacak ekip, Ajax-Atalanta müsabakasıyla belirlendi.

Atalanta, Ajaxlı Gravenberch'in 79. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Muriel'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçlarla puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 11 puana sahip Atalanta da ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubu 7 puanla 3. sırada bitiren Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

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