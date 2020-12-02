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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Medipol Başakşehir: 1 - Leipzig: 2 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:05:15 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli (Dk.36 Chadli), Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulasci, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Forsberg, Olmo, Kampl, Poulsen

Goller: Dk. 26 Poulsen, Dk. 43 Mukiele (Leipzig), Dk. 45+3 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 38 Skrtel (Medipol Başakşehir)



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Leipzig'in gelişen atağında Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Forsberg'e pasını attı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

4. dakikada Forsberg'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert'in son anda çeldiği top üst ağlarda kaldı.

12. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan Paulsen gelişine sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahasında topla buluşan İrfan Can dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sabitzer kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunu attı, önce Skrtel'e sonra da Poulsen'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatten gelişen atakta Visca, savunma arkasına hareketlenen Rafael'e pasını attı. Rafael de bekletmeden altıpas önündeki Demba Ba'ya topu gönderdi. Senegalli oyuncunun, sert şutunda köşeye giden topu kaleci Gulasci kornere çeldi.

43. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Forsberg içeriye topu çevirdi, gelişine vuruşunu yapan Mukiele meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Visca, ceza sahası dışındaki İrfan Can'a yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağa gelişine sert vuran İrfan Can Kahveci, topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


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