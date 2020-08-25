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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

PAOK: 3 - Beşiktaş: 1

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:55:44 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


Stat: Toumba

Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi

PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ingason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo (Dk. 44 Limnios), Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip Uysal, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin

Goller: Dk. 7 ve Dk. 24 Tzolis, Dk. 30 Pelkas (PAOK), Dk. 36 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 22 Michailidis, Dk. 45+1 Ingason (PAOK), Dk. 11 N'Sakala (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'da oynanan PAOK-Beşiktaş maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı.

7. dakikada PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

30. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-0

36. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi: 3-1

40. dakikada PAOK penaltı kazandı. Welinton'un müdahalesi sonrası penaltı kazanan PAOK'ta 41. dakikada topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

42. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahanın gerisinden savunmanın arkasına atılan topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Boyd'un altı pasın çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi PAOK'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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