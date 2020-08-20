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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Omonia, Molde, Suduva, Celje, Tirana, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogorets, Saraybosna, Sheriff ve Cluj 2. eleme turuna çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:04:50 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda 11 karşılaşma yapıldı.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Omonia, Molde, Suduva, Celje, Tirana, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogorets, Saraybosna, Sheriff ve Cluj tur atladı.

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) ile Slovan Bratislava (Slovakya) arasındaki maç, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler yüzünden ertelendi.

Sonuçlar şöyle:

Ararat (Ermenistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Molde (Norveç) - KuPS (Finlandiya): 5-0

Flora Tallinn (Estonya) - Suduva (Litvanya): 1-1 (penaltılarda 2-4)

Celje (Slovenya) - Dundalk (İrlanda): 3-0

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk): 0-2

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Riga (Letonya): 2-0

Ferencvaros (Macaristan) - Djurgarden (İsveç): 2-0

Buducnost (Karadağ) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-3

Connah's Quay Nomads (Galler) - Saraybosna (Bosna Hersek): 0-2

Sheriff (Moldova) - Fola (Lüksemburg): 2-0

Floriana (Malta) - Cluj (Romanya): 0-2


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