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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Ligde play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak- Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK'i ağırlayacak

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turunda, yarın 21 rövanş karşılaşması oynanacak ve gruplara kalan ekipler belli olacak.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

Ligde yarın yapılacak rövanşların programı (TSİ) ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-3

19.45 Riga (Letonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

20.00 BATE (Belarus) - Astana (Kazakistan): 0-3

20.00 PAOK (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

20.00 AIK (İsveç) - Celtic (İskoçya): 0-2

20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Malmö (İsveç): 0-3

20.00 Molde (Norveç) - Partizan (Sırbistan): 1-2

20.00 Zorya (Ukrayna) - Espanyol (İspanya): 1-3

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV (Hollanda): 0-3

20.15 Spartak Moskova (Rusya) - Braga (Portekiz): 0-1

20.30 Antwerp (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1

20.30 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Feyenoord (Hollanda): 0-3

20.30 Trabzonspor - AEK (Yunanistan): 3-1

21.00 Dudelange (Lüksemburg) - Ararat (Ermenistan): 1-2

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Süduva (Litvanya): 0-0

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Gent (Belçika): 1-2

21.15 Maribor (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

21.30 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

21.45 Rangers (İskoçya) - Legia (Polonya): 0-0

21.45 Wolverhampton (İngiltere) - Torino (İtalya): 3-2

22.00 Vitoria (Portekiz) - FCSB (Romanya): 0-0




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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

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