Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Çihura adını 2. ön eleme turuna yazdırdı



ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşlarında tek karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. ön eleme turu rövanşlarına, tek maçla devam edildi.

Çihura (Gürcistan), deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Fola'yı (Lüksemburg) evinde de 2-1 yenerek tur atladı. 1. ön eleme turu, Yeni Malatyaspor'un rakibini belirleyecek Rigas-Olimpija Ljubljana mücadelesi de dahil yarın oynanacak 43 karşılaşmayla tamamlanacak.

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