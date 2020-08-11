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Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Danimarka'nın Kopenhag takımını uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenen İngiltere temsilcisi Manchester United, son dört takım arasına kaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:49:36 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımını uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenen İngiltere temsilcisi Manchester United, yarı finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Kopenhag ile Manchester United, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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