Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası - Türkiye, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Polonya'yı 2-0 yendi



İSTANBUL (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 2-0 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentindeki Miejski Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini 38. dakikada Ali Sühan Demirel ile 80. dakikada Efecan Barlık attı. Grubun diğer maçında ise Yunanistan, Kolombiya'yı 2-1 yendi. 16 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında 3 Nisan Çarşamba günü Kolombiya ile karşılaşacak.



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