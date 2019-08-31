Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonu iki maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonu Kırmızı Grup'ta oynanan iki maçla başladı. Günün ilk maçında, Sivas Belediyespor konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi. Ankara'da oynanan karşılaşmada ise Etimesgut Belediyespor ile Niğde Anadolu 1-1 berabere kaldı.



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