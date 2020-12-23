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Spor Futbol: Toplu sonuç
Spor

Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarla başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:55:12 -
Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig'de 15'inci hafta mücadelesi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarla başladı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- 2. Lig Beyaz Grup


13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 4-0

13.00 Çorum FK-Hacettepe: 2-0

13.00 Kocaelispor-Uşakspor: 2-0

13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 1-0

13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor: 4-0

Not: Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.


- Kırmızı Grup

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor: 3-5

13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor: 1-2

13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-0

13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor: 0-4

13.00 Turgutluspor-Pazarspor: 2-1

13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor: 0-2

13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor: 2-2

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-2

13.00 Pendikspor-Mamak FK: 7-1

13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor: 2-2


- 3. Lig


1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 1-2

Bergama Belediyespor-Düzcespor: 1-2

Modafen-Alanya Kestelspor: 1-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor: 2-3

Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

Kozanspor-Bayrampaşaspor: 2-0

Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare: 1-0


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