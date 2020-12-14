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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Tuzlaspor, haftaya birinci sırada giren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:28:07 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Tuzlaspor, haftaya birinci sırada giren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ligde ilk sıraya yerleşti.


- Sonuçlar

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: 2-2

Bursaspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Altınordu-Akhisarspor: 3-2

Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Adanaspor-Altay: 1-4

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0

Menemenspor-İstanbulspor: 1-2

Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0


- Puan durumu



OGBMAYAVP
1.TUZLASPOR138322216627
2.ALTINORDU148332116527
3.GİRESUNSPOR147521913626
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ147342011924
5.ALTAY1372424121223
6.ADANA DEMİRSPOR1364322121022
7.İSTANBULSPOR126331912721
8.YILPORT SAMSUNSPOR135621613321
9.BURSASPOR146262523220
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR144371617-115
11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR124351417-315
12.MENEMEN SPOR133551418-414
13.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR143561422-814
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR133461315-213
15.AKHİSARSPOR133461119-813
16.ADANASPOR103341414012
17.ANKARASPOR13238720-139
18.ESKİŞEHİRSPOR14059728-212

Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.


- 15. hafta


19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

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