  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ankara Keçiörengücü, 24 puan ve averajla liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:15:50 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 13. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 24 puan ve averajla liderliğini devam ettirdi.


- Toplu sonuç


Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 1-2

Eskişehirspor-Tuzlaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Menemenspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Altınordu: 1-1

Altay-Ankaraspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: 0-2


Not: İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor-Adanaspor müsabakaları ertelendi.


- Puan durumu


Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



OGBMAYAVP
1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1373320101024
2.TUZLASPOR127322116524
3.ALTINORDU137331814424
4.GİRESUNSPOR136521713423
5.ADANA DEMİRSPOR1264222101222
6.YILPORT SAMSUNSPOR125611610621
7.ALTAY126242011920
8.İSTANBULSPOR115331711618
9.BURSASPOR135262223-117
10.MENEMENSPOR123541316-314
11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR114251215-314
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR123451314-113
13.AKHİSARSPOR12345916-713
14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR133461422-813
15.ADANASPOR93331310312
16.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR133371517-212
17.ANKARASPOR12228720-138
18.ESKİŞEHİRSPOR13049526-211


Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.


- 14. hafta


TFF 1. Lig'de 14. haftanın programı şöyle:


12 Aralık Cumartesi:

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Aralık Pazar:

13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır
Dünya

NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır

ABD ve Türkiye arasında tartışma konusu olan S-400'ler hakkında New York Times gazetesinde yer alan analizde ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay