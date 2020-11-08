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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin 9. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı - Tuzlaspor liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:07:16 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, liderliğe yükseldi.


- Sonuçlar


TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altay-Balıkesirspor: 1-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: 0-1

Ümraniyespor-Tuzlaspor: 1-1

Ankaraspor-Bursaspor: 1-1

Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Yılport Samsunspor-Altınordu: 1-1

Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: 2-2


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


#TakımOGBMAYAVP
1TUZLASPOR8530178918
2İSTANBULSPOR8521167917
3YILPORT SAMSUNSPOR9441139416
4ADANA DEMİRSPOR8431157815
5ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ9432119215
6ALTINORDU84221211114
7GİRESUNSPOR84221211114
8AKHİSARSPOR934297213
9BALIKESİRSPOR94141113-213
10ADANASPOR8332139412
11BURSASPOR93241716111
12ALTAY7313117410
13ÜMRANİYESPOR92341016-69
14MENEMENSPOR7133611-56
15ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR8125612-65
16ANKARASPOR8125513-85
17BEYPİLİÇ BOLUSPOR9045814-64
18ESKİŞEHİRSPOR9045416-121


Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.


- 10. hafta


TFF 1. Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 10. haftanın programı şöyle:

Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Stadı henüz belli değil)

Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)

Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

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