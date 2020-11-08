Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligin 9. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı - Tuzlaspor liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.
Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, liderliğe yükseldi.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altay-Balıkesirspor: 1-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: 0-1
Ümraniyespor-Tuzlaspor: 1-1
Ankaraspor-Bursaspor: 1-1
Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Yılport Samsunspor-Altınordu: 1-1
Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: 2-2
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|TUZLASPOR
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|9
|18
|2
|İSTANBULSPOR
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|9
|17
|3
|YILPORT SAMSUNSPOR
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|4
|16
|4
|ADANA DEMİRSPOR
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|8
|15
|5
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|2
|15
|6
|ALTINORDU
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|1
|14
|7
|GİRESUNSPOR
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|1
|14
|8
|AKHİSARSPOR
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|2
|13
|9
|BALIKESİRSPOR
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|-2
|13
|10
|ADANASPOR
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|4
|12
|11
|BURSASPOR
|9
|3
|2
|4
|17
|16
|1
|11
|12
|ALTAY
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|4
|10
|13
|ÜMRANİYESPOR
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|-6
|9
|14
|MENEMENSPOR
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|-5
|6
|15
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|-6
|5
|16
|ANKARASPOR
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|17
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|9
|0
|4
|5
|8
|14
|-6
|4
|18
|ESKİŞEHİRSPOR
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|-12
|1
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
- 10. hafta
TFF 1. Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 10. haftanın programı şöyle:
Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)
Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Stadı henüz belli değil)
Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)
Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)