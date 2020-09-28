Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligin 3. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftası, yapılan iki maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Altınordu, Boluspor'u 2-1 yenerken; Tuzlaspor da Menemenspor'a 5-2 üstünlük sağladı.
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3
Bursaspor-Giresunspor: 1-2
Akhisarspor-Balıkesirspor: 2-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Ankaraspor-Adana Demirspor: 1-3
Altay-Eskişehirspor: 6-0
Beypiliç Boluspor-Altınordu: 1-2
Menemenspor-Tuzlaspor: 2-5
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|ADANA DEMİRSPOR
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|TUZLASPOR
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|3
|7
|4
|İSTANBULSPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|5
|ALTINORDU
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|6
|YILPORT SAMSUNSPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|3
|5
|7
|ADANASPOR
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|8
|ALTAY
|3
|1
|1
|1
|7
|2
|5
|4
|9
|AKHİSARSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|10
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11
|GİRESUNSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|12
|BURSASPOR
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|13
|BALIKESİRSPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|14
|ANKARASPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|15
|ÜMRANİYESPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|16
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|17
|MENEMENSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|18
|ESKİŞEHİRSPOR
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|-7
|1
- 4. haftanın programı
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ekim Cuma:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)