Futbol: TFF 1. Lig Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Nouri (Dk. 80 Akabueze), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 64 Ali Aytemur), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 61 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Yunus Emre Yalçın) Goller: Dk. 36 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 72 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 90+5 Serkan Göksu (Ümraniyespor) Kırmızı kart: Dk. 71 Wellington (İstanbulspor) Sarı kartlar: Dk. 18 Emircan Altıntaş, Dk. 75 Fernandes (Ümraniyespor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 66 Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi. Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadeleyi tribünden takip etti.

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