Futbol: TFF 1. Lig - Ligde 3. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar: 30 Ağustos Cuma: 20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak 31 Ağustos Cumartesi: 17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol 21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın 21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam 1 Eylül Pazar: 19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç 19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar 21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya 21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

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