Futbol: TFF 1. Lig Ligde 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

- İlk haftanın programı



TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle: Altay-Ümraniyespor Adana Demirspor-Balıkesirspor Osmanlıspor-Boluspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor Eskişehirspor-Keçiörengücü Akhisarspor-Adanaspor Fatih Karagümrük-Bursaspor Hatayspor-Altınordu Giresunspor-Menemenspor

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