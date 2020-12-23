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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligin 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:12:01 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge

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