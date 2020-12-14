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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Menemenspor: 1 - İstanbulspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:05:37 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır (Dk. 90+5 Domgjonas), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Şeref Özcan), Tidjani (Dk. 72 Murat Elkatmış), Taşkın Çalış, Adamu, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Kamara

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 86 Uygar Mert Zeybek), Onur Ergün, Rroca (Dk. 82 Diouf), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Ali Dere), Abazaj

Goller: Dk. 16 Kamara (Menemenspor), Dk. 26 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+6 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Tidjani, Dk. 62 Adamu, Dk. 69 Tayfın Aydoğan (Menemenspor), Dk. 59 Wellington, Dk. 90+8 Abazaj (İstanbulspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

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