Futbol: TFF 1. Lig
Menemenspor: 1 - İstanbulspor: 2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır (Dk. 90+5 Domgjonas), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Şeref Özcan), Tidjani (Dk. 72 Murat Elkatmış), Taşkın Çalış, Adamu, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Kamara
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 86 Uygar Mert Zeybek), Onur Ergün, Rroca (Dk. 82 Diouf), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Ali Dere), Abazaj
Goller: Dk. 16 Kamara (Menemenspor), Dk. 26 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+6 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Tidjani, Dk. 62 Adamu, Dk. 69 Tayfın Aydoğan (Menemenspor), Dk. 59 Wellington, Dk. 90+8 Abazaj (İstanbulspor)
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.