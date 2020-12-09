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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 3 - Ankaraspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:04:22 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Şener, Mehmet Şengül

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk (Dk. 65 Lokman Gör), Berkay Sülüngöz, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Erhan Çelenk), Kappel (Dk. 87 Putsila), Thiam, Özgür Özkaya, Ziya Alkurt (Dk. 46 Harun Alpsoy), Regattin, Paixao (Dk. 74 Gnanduillet)

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Matos, Mahmut Akan, Emre Can Atila (Dk. 70 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren, Engin Bekdemir (Dk. 63 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek, Umar

Goller: Dk. 46 ve 69 (Penaltıdan) Paixao, Dk. 82 Erhan Çelenk (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 86 Levent Gülen (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Kappel, Dk. 56 Berkay Sülüngöz, Dk. 86 Gnanduillet (Altay), Dk. 71 Doğukan Efe, Dk. 82 Ali Ülgen, Dk. 87 Matos (Ankaraspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altay, Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti.

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