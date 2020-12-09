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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:35:47 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Mavi, Murat Altan

Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Süleyman Koç, Sinan Kurt (Dk. 70 Yunus Akgün), Erkan Zengin (Dk. 90+3 Sedat Şahintürk), Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 70 Volkan Şen), Pa Dibba (Dk. 77 Lanzafame)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Can Esendemir, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün (Dk. 90 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 69 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 10 Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Dk. 21 Erkan Zengin (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Tayyib Talha Sanuç (Adana Demirspor), Dk. 70 Oğulcan Ülgün (Altınordu)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.





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