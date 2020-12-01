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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:47:13 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programı şöyle:


- 13. Hafta

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 7 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

13.30 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


- 14. Hafta

12 Aralık Cumartesi:

16.00 Aydeniz Et Bakılesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Aralık Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)


- 15. Hafta

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçirörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)


- 16. Hafta

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


- 17. Hafta

2 Ocak Cumartesi:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

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