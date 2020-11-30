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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 7. ve 8. hafta erteleme maçları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:55:39 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de ertelenen 7. ve 8. hafta müsabakaları, yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, yarın saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilen Altay-Giresunspor karşılaşması ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki ekip, 7. hafta maçında saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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