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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:14:44 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Ozan İsmail Koç ), Kerem Şen (Dk. 72 Berat Altındiş), Batuhan Kör, Burak Kapacak (Dk. 83 Recep Aydın), Ali Akman (Dk. 90 Ali Akman)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Furkan Şeker (Dk. 46 İsmail Erdoğan), Hakan Çinemre, Donkor, Canberk Dilaver, Tevfik Altındağ, Atalay Babacan (Dk. 46 Berkan Fırat), Celil Yüksel, Belem (Dk. 90 Roni), Rayan (Dk. 61 Eren Keleş), Ozegovic (Dk. 76 Ergin Keleş)

Sarı kartlar: Dk. 41 Onur Atasayar (Bursaspor), Dk. 3 Ozegovic, Dk. 45 Celil Yüksel, Dk. 89 Hakan Çinemre (Adanaspor)

Gol: Dk. 90 Recep Aydın (Penaltıdan) (Bursaspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, kendi sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.

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