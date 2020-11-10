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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:21:16 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı şöyle:


- 10. hafta

21 Kasım Cumartesi:


13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)


22 Kasım Pazar:


13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)


23 Kasım Pazartesi:


19.00 Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)


- 11. hafta


28 Kasım Cumartesi:


13.30 Ümraniyespor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


29 Kasım Pazar:


13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


30 Kasım Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)


- 12. hafta


4 Aralık Cuma:

19.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursasspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)


5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

13.30 Ankaraspor-Adanaspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)


6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

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