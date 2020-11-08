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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:31:23 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun (Dk. 28 Sholoja), Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Berkay Tanır, Alimi, Talha Erdoğan (Dk. 88 Onur Arı), Onur Bayramoğlu (Dk. 68 Alperen Kocabaş)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 46 İrfan Akgün), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Manaj), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Dodoo), Kone (Dk. 46 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Goller: Dk. 14 Uğur Utlu, Dk. 90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 32 ve Dk. 46 Alimi (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Alimi, Dk. 33 Furkan Balaban (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in 9. haftasında, Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

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