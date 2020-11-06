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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 1 - Balıkesirspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:10:34 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel

Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Putsila), Harun Alpsoy (Dk. 80 Yekta Kurtuluş), Regattin (Dk. 80 Gnanduillet), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Paixao

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu (Dk. 77 Uğur Aygören), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk 38 Otoo), Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı (Dk. 67 Mrsic)

Goller: Dk. 35 ve 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic (Balıkesirspor), Dk. 53 Regattin (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Yılmaz Özeren, Dk. 90+2 Gnanduillet (Altay), Dk. 65 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında Balıkesirspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.

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