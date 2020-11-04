  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligin 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:17:12 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk

19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan son dakika seçim açıklaması!
Dünya

Trump'tan son dakika seçim açıklaması!

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!
Dünya

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde 156 pozitif Koronavirüs vakası tespit edilince derhal alarm durumuna geçildi.

Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay