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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:01:07 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdarı, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 46 Buğra Çağlıyan), Berkay Tanır, Sholaja (Dk. 46 Kaan Gül) (Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Alimi (Dk. 86 Onur Arı), Onur Bayramoğlu

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren (Dk. 66 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 82 Bertuğ Bayar), Çekdar Orhan (Dk. 82 Gökmen Aydoğdu), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 66 Onurcan Güler), Doğukan Nelik, Bjarnason (Dk. 90+1 Yavuz Serdar Özbakan), Taha Yalçıner

Gol: Dk. 29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Berkay Tanır (Eskişehirspor), Dk. 71 Bjarnason (Akhisarspor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

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