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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:51:10 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra (Dk. 90 Mehmet Taş), Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 68 Hayrullah Bilazer), Nalepa, Uzodimma (Dk. 72 Erol Can Akdağ), Traore (Dk. 68 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu (Dk. 91 Yasin Ozan), Balde

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Glumac, Erkan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 80 Muammer Deniz Taşkan), Hasan Batuhan Artarslan, Kevin Mayi (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Zivkovic (Dk. 50 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 22 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Traore, Dk. 51 Nalepa, Dk. 57 Hüsamettin Tut, Dk. 73 Balde, Dk. 89 Diarra (Giresunspor), Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 90 Ercan Coşkun (Ümraniyespor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

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