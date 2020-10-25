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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:03:21 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Adanaspor: Karacic (Dk. 51 Burak Çapkınoğlu), Canberk Dilaver, Furkan Şeker (Dk. 75 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Hakan Çinemre, Donkor, Atalay Babacan (Dk. 63 Rayan), Eren Keleş (Dk. 75 Belem), Celil Yüksel, Tevfik Altındağ, Ergin Keleş (Dk. 75 Berkan Fırat), Ozegovic

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun (Dk. 55 Onur Ayık), Tarık Tekdal, Aosman, Gökcan Kaya (Dk. 89 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker (Dk. 73 Arif Morkaya), Pucko (Dk. 78 Vedat Bora), Samet Asatekin, Thuram (Dk. 89 Özgürcan Özcan)

Goller: Dk. 26 Ergin Keleş (Adanaspor), Dk. 42 Aosman, Dk. 55 Onur Ayık, Dk. 79 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Thuram (Tuzlaspor), Dk. 55 Tevfik Altındağ (Adanaspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.


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