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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:30:27 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yılmaz Büyükaydın, "Pandemi sürecinde ülkemiz için kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik birçok etkinlik planlıyoruz. Onlara futbol aracağılıyla moral vermek ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Uzun bir sezonu pandemiye rağmen başarıyla tamamladık. Futbolun geri dönüşü için sağlık kurulumuz da çok önemli bir protokol hazırladı. Onların çalışmaları futbolun gelecek sezon da oynanması için bize ışık tutacaktır. Taraftarın olmadığı karşılaşmaların futbol coşkusuna olumsuz etkileri oluyor. Hedefimiz, insan sağlığını gözeterek taraftarları takımlarıyla buluşturmak. Ekim ayında düşük kapasiteyle de olsa taraftarlar maçları izleyebilecek." ifadelerini kullandı.

Planlamaya göre 1. Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.


- İlk haftanın programı

TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adanaspor-İstanbulspor

Osmanlıspor-Eskişehirspor

Altay-Yılport Samsunspor

Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Bursaspor-Adana Demirspor

Menemenspor-Altınordu

Balıkesirspor-Giresunspor

Akhisarspor-Tuzlaspor

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