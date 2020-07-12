  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Bursaspor: 2 - Ekol Göz Menemenspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:07:35 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz (Dk. 82 Serdar Özkan), Aykut Akgün (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Burak Altıparmak (Dk. 70 Sedat Dursun), Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk. 70 Ali Akman), Traore, Seleznov (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjonas, Olatunbosun, Cem Çelik (Dk. 46 Murat Erdemir), Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 78 Harun Kavaklıdere), Özkan Yıldırım (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Boztepe, Samed Ali Kaya (Dk. 90 Selim Aydemir)

Goller: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 47 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 24 ve Dk. 40 Seleznov (Penaltılardan) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Cem Çelik, Dk. 40 Olatunbosun, Dk. 42 Tayfun Aydoğan, Dk. 56 Özkan Yıldırım, Dk. 90 Selmani (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 75 Emirhan Aydoğan, Dk. 84 Anıl Karaer (Bursaspor),

Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Buz (Teknik direktör) (Bursaspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Ekol Göz Menemenspor 2-2 berabere kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı