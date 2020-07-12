Futbol: TFF 1. Lig
Bursaspor: 2 - Ekol Göz Menemenspor: 2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz (Dk. 82 Serdar Özkan), Aykut Akgün (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Burak Altıparmak (Dk. 70 Sedat Dursun), Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk. 70 Ali Akman), Traore, Seleznov (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjonas, Olatunbosun, Cem Çelik (Dk. 46 Murat Erdemir), Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 78 Harun Kavaklıdere), Özkan Yıldırım (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Boztepe, Samed Ali Kaya (Dk. 90 Selim Aydemir)
Goller: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 47 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 24 ve Dk. 40 Seleznov (Penaltılardan) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Cem Çelik, Dk. 40 Olatunbosun, Dk. 42 Tayfun Aydoğan, Dk. 56 Özkan Yıldırım, Dk. 90 Selmani (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 75 Emirhan Aydoğan, Dk. 84 Anıl Karaer (Bursaspor),
Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Buz (Teknik direktör) (Bursaspor)
BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Ekol Göz Menemenspor 2-2 berabere kaldı.